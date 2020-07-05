محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات

شغل المهندس محمد بن طليعة منصب مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكوميّة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حيث يتولّى الإشراف على تطوير الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، الذي يركّز على المتعامل وعلى تعزيز الكفاءة الحكومية، كما يشرف على عدّة برامج كالنظام العالمي لتصنيف النجوم ونظام «خدماتي».

كما تولى ابن طليعة منصب مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الفترة 2014-2019، وأشرف خلالها على تطوير المشاريع الاستراتيجية بالقطاع وترسيخ ثقافة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وشغل ابن طليعة عدة مناصب إدارية في القطاعين الحكومي والخاص مدة تزيد على 16 عاماً في مجال تقنية المعلومات والأمن الإلكتروني والحوكمة المؤسسية. يحمل ابن طليعة شهادة الإدارة التنفيذية في الإدارة والقيادة من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وماجستير العلوم في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، وبكالوريوس هندسة الكمبيوتر من جامعة خليفة في أبوظبي.

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