هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات

تعمل هدى الهاشمي من خلال إشرافها على قطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على تنسيق وإعداد ومتابعة تنفيذ رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية حكومة دولة الإمارات وضمان تطوير سياسات حكومية متوافقة مع رؤية الإمارات.

تولت الهاشمي مناصب حكومية عدة؛ حيث عملت في المكتب التنفيذي لحكومة دبي منذ إنشائه عام 2001 وشغلت فيه عدة مواقع مهمة ومن بينها مديرة الإبداع والتطوير حيث لعبت دوراً فاعلاً ضمن الفريق الرئيس الذي أشرف على عدد من المشاريع الاستراتيجية في حكومة دبي مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الطبية وغيرها من المشاريع المهمة. تولت بعد ذلك منصب مديرة إدارة تطوير القطاع الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي حيث عملت على إعداد برامج تطوير القطاع الحكومي، كما شغلت منصب المدير التنفيذي المؤسس للمكتب الاستشاري لحكومة دبي.

تحمل هدى الهاشمي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا، وحاصلة على جائزة الشيخ راشد للتفوق العملي وهي خريجة كلية لندن لإدارة الأعمال وخريجة برنامج الشيخ محمد بن راشد للقيادات.

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