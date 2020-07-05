حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية في حكومة دولة الإمارات

رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء منذ عام 2015، ونائب رئيس مجلس إدارة «وكالة الإمارات للفضاء». كما يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وعضوية اللجنة الدولية رفيعة المستوى الخاصة بالنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية.

عمل حمد المنصوري مستشاراً تقنياً لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومستشاراً للمدير العام في القيادة العامة لشرطة دبي.

كما أشرف على تصنيع وإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» الذي أسس لمرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني، حيث يُعد أول قمر صناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100%.

يحمل الماجستير في الوسائط المتعددة - علوم الكمبيوتر - من جامعة ميدلسكس البريطانية.

مستشاراً تقنياً لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومستشاراً للمدير العام في القيادة العامة لشرطة دبي.

كما أشرف على تصنيع وإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» الذي أسس لمرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني، حيث يُعد أول قمر صناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100%.

يحمل الماجستير في الوسائط المتعددة - علوم الكمبيوتر - من جامعة ميدلسكس البريطانية.

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