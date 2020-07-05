محمد سلطان العبيدلي رئيس الشؤون القانونية في حكومة دولة الإمارات

يشغل محمد سلطان العبيدلي منصب الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء منذ ديسمبر 2007، ويتولى مسؤولية مساعدة الأمين العام لمجلس الوزراء في الإشراف على قطاع مجلس الوزراء من خلال تنظيم اجتماعات المجلس وتقديم الدعم القانوني والإداري واللوجستي للمجلس وللأمانة العامة. ويمتلك خبرة كبيرة في المجال القانوني من خلال إعداد وصوغ مشاريع القوانين والقرارات الإدارية، وإبداء الرأي القانوني، وتقديم الاستشارات القانونية، وفي المجال الإداري من خلال شغله عدداً من المناصب الإدارية الإشرافية.



بدأ محمد سلطان العبيدلي حياته العملية من خلال العمل كباحث قانوني في وزارة العمل خلال الفترة 1988-1990. وأكمل مسيرته العملية بالعمل في إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي خلال الفترة 1990-2006، حيث عمل باحثاً قانونياً للتشريعات وساهم في تطوير التشريعات الخاصة ببلدية دبي.



يذكر أن محمد سلطان العبيدلي حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1988.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز