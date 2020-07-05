سعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي في حكومة دولة الإمارات

أشرف سعيد محمد العطر الظنحاني مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة على إطلاق وإدارة العديد من المشاريع الاستراتيجية حيث عمل على تأسيس وإدارة مكتب الاتصال الحكومي ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما عمل على تطوير الاستراتيجية العامة للاتصال في الحكومة الاتحادية 2008-2011.

أشرف سعيد العطر على إدارة الكثير من الحملات الإعلامية الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية للحكومة مثل: «برنامج الإمارات للفضاء، والاستراتيجيات الحكومية، ورؤية الإمارات 2021، والحملات الحكومية في المناسبات الوطنية». إضافة إلى توليه مسؤولية الإدارة الإعلامية للقمة العالمية للحكومات ودوره في العديد من المشاريع والمبادرات التي أشرف على تطويرها وإطلاقها مثل تحدي القراءة العربي وعام القراءة والاستراتيجية الوطنية للقراءة. وفي نطاق مسؤولياته ومهامه الحالية، يتولى سعيد العطر منصب مدير عام «المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومنصب الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وخريج جامعة خليفة، حيث عمل في مؤسسة الإمارات للاتصالات قبل التحاقه بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة.

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