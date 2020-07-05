معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

انضم معالي عمر بن سلطان العلماء إلى الحكومة الاتحادية وزير دولة للذكاء الاصطناعي في التشكيل الوزاري في أكتوبر2017، للارتقاء بالأداء الحكومي، من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل.

يشغل معالي عمر العلماء منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ونائب العضو المنتدب للمؤسسة. وفي نوفمبر 2017، أعلنت حكومة دولة الإمارات اختيار معالي عمر العلماء لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

عمل معالي العلماء في قطاعات عدة من بينها القطاع المصرفي، وتنظيم الاتصالات، والقطاعان الحكومي والخاص، كما شارك في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وتحليل المخاطر، وإدارة التغيير، وتخطيط السيناريوهات.

يحمل معالي العلماء دبلومة في إدارة المشاريع والتميز من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

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