معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة وكالة الإمارات للفضاء

انضمت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى الحكومة الاتحادية كوزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة في التشكيل الوزاري في أكتوبر2017، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث العلمي. تشغل معاليها منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ومنصب نائب مدير وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وكانت معالي الأميري بدأت مسيرتها كمهندسة في مشروعي القمر الصناعي «دبي سات-1 ودبي سات-2»، وعملت كمدير لإدارة البحث والتطوير في مركز محمد بن راشد للفضاء.

تحمل معاليها شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وتتولى معاليها بحسب التشكيل الوزاري الجديد منصب رئيس وكالة الإمارات للفضاء.

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