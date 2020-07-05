معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

تشغل معالي عهود الرومي، منصب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، حيث تشرف على تنسيق وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين هذه المبادرات: مئويّة الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنيّة، واستراتيجية حكومة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، ونظام إدارة الأداء الحكومي «أداء»، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة محمّد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

تحمل معالي عهود الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

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