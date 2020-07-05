معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية

شغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير التغير المناخي والبيئة منذ فبراير 2016، كما شغل معاليه منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» خلال الفترة من 2010 إلى 2017، ومدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية من 2010 إلى 2016.

بدأ معاليه حياته العملية مهندس بترول في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما»، ثم انتقل إلى «مصدر»، حيث عمل هناك على تطوير تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، كما لعب دوراً رئيساً في الحملة الدبلوماسية الناجحة لدولة الإمارات في عام 2009 لاستضافة وكالة آيرينا، كأول منظمة دولية مكرسة للطاقة المتجددة.

ويحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا، والماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا، والماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، وشهادة الدكتوراه في إدارة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع من جامعة سكيما في فرنسا.

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