معالي عبد الله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد

شغل معالي عبد الله بن طوق، منصب أمين عام لمجلس الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري في ‏أكتوبر عام 2017. وأشرف معالي بن طوق، على تطوير عمل الأمانة، بما يدعم اتخاذ القرارات وتنفيذها في مجلس ‏الوزراء، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الحكومية النوعية، ومراجعة السياسات الحكومية. ‏

كما شغل معالي عبد الله بن طوق، منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتولّى مهمة الإشراف على عدد من المشاريع الحيوية في إمارة دبي.

ويحمل معالي بن طوق شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، من جامعة شفيلد في بريطانيا، وهو خريج برنامج قيادات ‏حكومة دولة الإمارات، وبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز