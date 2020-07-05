معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

شغل معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، حيث أشرف معاليه على عملية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع وتنظيم عمل مؤسساته وضمان جودة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

كما تولى ملف المهارات المتقدمة في حقيبته الوزارية.

وشغل معاليه سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس في وحدة مبادلة للصناعة. كما عمل معاليه مستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي أند كومباني».

يحمل معاليه شهادة الدكتوراه من جامعة موناش والماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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