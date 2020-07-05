معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة

انضم معالي الدكتورعبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، إلى الحكومة الاتحادية في العام 2013 كوزير للأشغال العامة، وتغير مسمى الوزارة في فبراير 2016 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات، لتصبح وزارة تطوير البنية التحتية، حيث أشرف معاليه بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية الاتحادية بالدولة من شبكات طرق ومبانٍ اتحادية.

تدرج معالي عبد الله بلحيف النعيمي في وزارة الأشغال العامة، والتي تُعرف حالياً بوزارة تطوير البنية التحتية، وشغل فيها عدداً من المناصب. وإلى جانب عمله الوزاري، شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

حصل معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة وسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، ثم أكمل دراساته العليا وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية عام 1986، ودرجة الدكتوراه من جامعة ديدنك ببريطانيا عام 1990.

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