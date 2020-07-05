معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

انضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر إلى الحكومة الاتحادية عام 2013 كوزير دولة، حيث يتولى ‏إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي مثل الإعلام والطاقة والبنية التحتية ‏والتنمية المستدامة. ‏

بدأ معالي الدكتور سلطان الجابر حياته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وفي العام 2006، تم تكليفه بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والتي تولى منصب رئيسها التنفيذي لـ 7 سنوات. وفي العام 2016، عاد إلى «أدنوك» ليتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها، مع مواصلة إشرافه على استراتيجية «مصدر» من خلال موقعه كرئيس لمجلس إدارتها.

يحمل معالي الدكتور سلطان الجابر شهادة دكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة ‏المشاريع والاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من ‏جامعة جنوب كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

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