معالي سهيل بن محمد المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية

شغل معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي منصب وزير الطاقة منذ مارس 2013، وتتركز مهام العمل في الوزراء على توفير الدعم لمسيرة التنمية المستدامة، وتنسيق وتمثيل شؤون البترول والمعادن والكهرباء والماء، وعلى حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني. وإلى جانب عمله الوزاري، يشغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للغاز المسال. كما أنه عضو اللجنة الاستشارية العليا للمجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، وعضو مجلس إدارة شركة دولفين للطاقة وغيرها.

ويحمل معالي سهيل المزروعي شهادة بكالوريوس في العلوم الهندسية البترولية من جامعة تولسا بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996.

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