معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد

يشغل معالي أحمد بن جمعة الزعابي منصب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد. وتولى العديد من المناصب الأخرى، ومنها رئيس اللجنة التنفيذية لقصر الرئاسة ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية منذ عام 2007، وعضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية.

وشغل معاليه كذلك منصب نائب وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران الأميري عام 2002.

وبدأ معالي أحمد بن جمعة الزعابي حياته العملية في عام 1976، حيث تدرج في العمل الإداري، وشغل مواقع عدة اكتسب من خلالها خبرة عملية في مجالات عديدة، ومن بينها تعيينه مديراً لمكتب ولي العهد بدرجة وكيل وزارة مساعد عام 1990.

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