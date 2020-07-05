الحمادي: ثقة القيادة بتجديد تكليفي وزيراً للتربية والتعليم وسام فخر

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التشكيل الحكومي الجديد، يتسم بالمرونة، ورؤية مستقبلية واعدة، لاستدامة النهضة والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن ثقة القيادة بتجديد تكليفه وزيراً للتربية والتعليم، وسام فخر له، وشرف كبير لخدمة الوطن وأبنائه، والعمل من أجل رفعته وتقدمه في قطاع التعليم، الذي يشكل أولوية ويلقى اهتماماً كبيراً ورعاية ودعماً من قبل القيادة الرشيدة.



وتقدم بالشكر الوافر إلى الأسرة التربوية، قائلاً: إن تجديد التكليف، نتاج العمل بروح الفريق الواحد، مقروناً بجهود مخلصة من كل العاملين في الميدان التربوي، وهو مدعاة لنا في الوقت ذاته لمواصلة الخطى في تعزيز مسيرة التعليم المستدام بالدولة.



وأضاف إن أي نجاح تربوي يتحقق، كلنا شركاء فيه، في إشارة إلى جميع أقطاب العملية التعليمة، مؤكداً أن، تطور التعليم استحقاق وطني، وسيظل الميدان التربوي بعون الله معا يدا واحدة، متكاتفين، نعمل بتناغم تام، هدفنا بلوغ طموح القيادة الرشيدة وتطلعات الوطن نحو مستقبل زاهر للتعليم، أساسه الجودة، ومخرجاته أجيال متعلمة ومهارية.

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