التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات. وقال سموه إن الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.

إليكم التشكيل الجديد لحكومة الإمارات:

محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

سمو الشيخ حمدان بن راشد عضو مجلس الوزراء وزير المالية.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

سمو الشيخ نهيان بن مبارك عضو مجلس الوزراء وزيراً للتسامح والتعايش.

معالي محمد القرقاوي عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.

معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

معالي عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.

معالي عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

معالي سهيل بن محمد المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.

معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.

معالي سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

معالي سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء وزير العدل.

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.

معالي محمد بن احمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.

معالي نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.

معالي جميلة بنت سالم المهيري عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام.

معالي ناصر بن ثاني الهاملي عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.

معالي حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

معالي عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

معالي ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

معالي الدكتور أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.

معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.

معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

معالي أحمد بن علي الصياغ وزير دولة.

الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات:

سعادة محمد سلطان العبدولي رئيس الشؤون القانونية

سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس جهاز الأمن السيبراني.

سعادة سعيد العطر الضنحاني رئيس المكتب الإعلامي.

سعادة هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي.

سعادة حميد عبيد المنصور رئيس الحكومة الرقمية.

سعادة محمد ين طليعة رئيس الخدمات الحكومية.

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