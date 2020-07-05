المستشفى الأمريكي دبي يحصد جائزة التميز في الجراحة الروبوتية مع أكثر من 100 عملية جراحية ناجحة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المستشفى الأمريكي في دبي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، عن فوزه بجائزة "التميز في خدمات الجراحة الروبوتية" من مجلة جلوبال براند، المجلة المستقلة والرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وقد حاز المستشفى على الجائزة نظراً لالتزامه الاستثنائي بالابتكار والخدمة ذات الجودة والعلامة التجارية وخدمة العملاء وأدائه العام في توفير رعاية صحية مميزة للمرضى في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة. وبهذا أصبح المستشفى الوحيد في المنطقة الحائز على هذه الجائزة، كما قد تم اختياره بين عدد من مقدمي الرعاية الصحية الذين يوفرون خدمات فريدة واستثنائية في مجال الرعاية الصحية المتطورة.

مقارنةً بالتقنيات التقليدية، تساعد الروبوتات الجراحين لإجراء العمليات الجراحية المعقدة بمعدلات أعلى من الدقة والمرونة والتحكم، وتعمل النسخة المستحدثة على تمكين الجراحين من إجراء جراحة طفيفة التوغل بمساعدة مجموعة متقدمة من الأدوات ونظام رؤية ثلاثي الأبعاد مع دقة الوضوح (3D-HD) ويسمح بنطاق تكبير حتى عشر مرات. تحتوي أدوات دافينشي إكس أي على وتدور أذرع ميكانيكية تنحني لمحاكاة حركات الرسغ البشري - مما يسمح للجراح بعمل حركات صغيرة ودقيقة داخل الجسم.

وقال الدكتور حاتم موسى، استشاري الجراحة العامة في المستشفى الأمريكي بدبي: " المستشفى الأمريكي بدبي هو أول منشأة طبية في دبي تقدم الجيل الرابع من نظام دافنشي إكس أي الجراحي لإجراء خدمات الجراحة الروبوتية. تم تنفيذ العديد من لعمليات الجراحية المعقدة حتى الآن بنجاح وبعضها شمل الاستئصال الجراحي للمرارة واستئصال الرحم والاستئصال الجراحي للأورام الليفية الرحمية وتدلي المثانة وجراحة تدلي الرحم والاستئصال الجراحي للبروستاتا والكلى".



وأضاف: "أن المستشفى الأمريكي أكمل أكثر من 100 عملية جراحية منذ إطلاق خدمات الجراحة الروبوتية، وقد استفاد العديد من المرضى من الخصائص التي توفرها هذه العمليات، والتي شملت مستويات منخفضة من الألم، وفقدان أقل لمستويات الدم بالإضافة إلى قضاء مدة زمنية أقصر في المستشفى والحد الأدنى من الندبات والتعافي الشامل".

وبهذه المناسبة قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: "سعينا باستمرار للبحث عن تحقيق التقدم لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضانا. توفر التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي (AI) واستخدام البيانات المبتكرة فرصًا كبيرة لإحراز تقدم في مجالات الطب الافتراضي وإدارة صحة السكان والاستخدام المبتكر لتحليلات البيانات والتصور بالإضافة إلى دعم القرار السريري المتقدم. كما أضاف من خلال الابتكار المستمر نتطلع إلى تقليل عبء الأمراض المزمنة لصالح مرضانا ".

مجلة جلوبال براندز هي مجلة رائدة تقدم الآراء والأخبار المتعلقة بالعلامات التجارية المختلفة من جميع أنحاء العالم وهي مجلة للعلامات التجارية ومستقلة بالكامل وتمثل مصدرًا هاماً للمعلومات من مختلف القطاعات.

يشتهر نظام الجراحة الروبوتية (دا فينشي) في المستشفى الأمريكي بإنشاء أنظمة متعددة الاستخدامات التي توفر منفذ متعدد الجبهات لمجموعة كبيرة من الإجراءات المعقدة.

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