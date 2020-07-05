100 % من موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل اليوم

المصدر: (دبي ـ سعيد الوشاحي)

ضمن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، يعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 % في خطوة مهمة تسهم في استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة.

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