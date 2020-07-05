97 % التزام المؤسسات الغذائية في دبي بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي ــ وائل نعيم

أظهرت المؤسسات الغذائية في دبي التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، وفق ما كشفت عنه الزيارات التفتيشية لفرق بلدية دبي، حيث بلغت نسبة الالتزام 97 % خلال النصف الأول من عام 2020.

وقال سلطان الطاهر مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي لـ«البيان»: نفذت بلدية دبي 31 ألفاً و102 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري على مختلف المؤسسات الغذائية بالإمارة، وتم إغلاق 300 مؤسسة مخالفة للاشتراطات الصحية منها: 240 مؤسسة تم إغلاقها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بعد إعادة الفتح الجزئي والفتح الكلي. وأشار سلطان الطاهر إلى أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها من قبل مفتشي البلدية كانت بسبب عدم تطبيق بعض المؤسسات لأنظمة إدارة سلامة الغذاء، والنظافة الشخصية وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بشأن فيروس «كورونا» المستجد.

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