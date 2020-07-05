تحقيق 300 أمنية لأطفال من 19 جنسية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن نجاحها في تحقيق 300 أمنية لأطفال مُصابين بأمراض خطيرة من 19 جنسية مُختلفة خلال النصف الأول من 2020.

وأشادت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية» بهذا الإنجاز للمؤسسة، على الرغم من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وإجراءات العزل المُتشدّدة التي طالت كافة الجهات الحكومية والخاصّة.

وثمّنت الجهود الكبيرة لفريق عمل المؤسسة الذي استطاع تحقيق 16 أمنية للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ضمن فئة «أود أن أذهب» من بين 169 أمنية تمّ تحقيقها في الربع الأول من العام الجاري على أن يتمّ تحقيق المزيد بعد انتهاء حظر السفر، موضحة أن جهود العاملين في المؤسسة أسهمت خلال الربع الثاني في تحقيق أمنيات 131 للأطفال المرضى عبر استخدام أحدث تقنيات «العمل عن بُعد»، وذلك بهدف مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة وتحقيق أهدافها في تعزيز مشاعر السعادة والأمل والتفاؤل في قلوبهم مع عائلاتهم رغم الظروف السائدة في الوقت الحالي. وأضافت: «نفتخر بقدرتنا على تحقيق هذه الأمنيات على أرض الإمارات وطن التسامح، وأرض الإنسانية والعطاء والسلام والمحبة، والتي توزّعت بين 152 طفلاً و148 طفلة من 19 جنسية مُختلفة، الذين يُعانون من حوالي 45 مرضاً من الأمراض الخطيرة المُزمنة التي تُهدّد حياتهم، ونتطلّع إلى مواصلة تحقيق استراتيجيتنا رغم كافة التحديات التي تواجهنا». وتابعت: «إن رسم ابتسامة على وجوه الأطفال المرضى لا تُقدّر بثمن وندعو الله العلي القدير بأن يُبارك في جهود القيادة الرشيدة في القضاء على هذا الفيروس».

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