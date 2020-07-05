زيادة طاقة مركز الفحص بأم القيوين إلى 1300 شخص يومياً

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

أكد الدكتور أحمد الشمري مدير مركز المسح الوطني بقاعة الشيخ خليفة في أم القيوين أنه تم تمديد العمل بالمركز على مدار الأسبوع لمدة 10 ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، متضمناً عطلتي الجمعة والسبت لاستقبال الفاحصين، الأمر الذي أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمركز لتصل إلى 1300 شخص يومياً، لمجابهة الإقبال المتزايد في أعداد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لإجراء الفحوص التطمينية ضد فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع الديوان الأميري في أم القيوين يتم استقبال 400 شخص يومياً لإجراء الفحوصات لهم مجاناً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال: «تم تزويد عدد العاملين في المركز من أجل تقديم الفحوصات لكل مراجع ليصبح عددهم 60 شخصاً من الأطباء والممرضين والمتطوعين، حيث يشهد المركز أعداداً كبيرة من الموظفين والموظفات العاملين بالدوائر الحكومية في أم القيوين من مختلف الدوائر»، لافتاً إلى أن فتح المساجد والحدائق لا يعني أن الفيروس قد انتهى وأن انتقال العدوى قد توقف، مناشداً الجمهور بضرورة اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالتوجيهات التي صدرت من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنها الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات تجنباً لانتقال فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية وتدابير وقائية قل نظيرها عالمياً تهدف إلى التصدي للفيروس والحد من انتشاره والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وثمن الشمري جهود كافة العاملين بالمركز لما يبذلونه من عمل دؤوب دون كلل، ما ساهم في إنجاز العمل بسرعة وأريحية أسعدت المراجعين، مبيناً أن دورة العمل داخل المكان تسير بصورة منظمة وسريعة ولا توجد أي ملاحظات من قبل المترددين عليه منذ دخولهم من الباب الرئيس، بعد أن سبق لهم التسجيل، مروراً بالمسارات الأربعة إلى أن تسحب منهم العينة، وبالتالي مغادرة المكان، كما أن المراجعين للمركز تنوعوا ما بين كبار المواطنين وخلافهم، إضافة إلى أعداد أخرى من الراغبين في إجراء الفحص من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة على أرض الدولة.

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