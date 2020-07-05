35611 اجتماعاً لـ «طرق دبي» في 79 يوماً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية التقنية، وتحويل جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية، ساهمت في استمرار أعمالها بشكل طبيعي، وحافظت على وتيرة الأداء التي تطلبت تبني منظومة كاملة من العمل عن بُعد، خلال أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارته قطاع خدمات الدعم التقني والمؤسسي بالهيئة، بحضور المدير التنفيذي للقطاع ومديري الإدارات، اطلع خلالها على جهود القطاع في التعامل مع أزمة كورونا، واستمع لشرح عبر عروض عن الخطط التي تم وضعها ومخرجاتها، والأدوات اللازمة التي تم اتخاذها لدعم البنية التحتية التقنية وتعزيز العمل المؤسسي عن بُعد.

مبادرة

واطلـــــــــــــــــــع الطاير على مبــــــــــادرة تفعيل العمــــــــــل عن بُعــــــــد التي تمثلت بتوفير 1063 جهــــــــــــــــــازاً حاسوبيــــــــــــــــاً إضافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للموظفين، وتفعيل أكثر من 850 جهازاً خلال أسبوعيـــــــــــــــــــــــــن، وتوفــــــــــــــير 314 جهازاً لمركز الاتصــــــــال، و2500 شبكـــــــة افتراضيــــــــــة آمنة «VPN»، وتوفير وسيلة اتصـــــــــال بديلـــــة للقيــــــــــــادات في الهيئة بواقع 50 راوتراً، كمــــــــا تعــــــــرف على إنجازات نظام التفـــــــــــــــاعل الذكي «Microsoft Team» خلال الفــــــــــــــــــــترة 20 مارس – 6 يونيو (79 يوماً)، والتـــــــــــــي جــــــــــــــاءت بواقع 35 ألفاً و611 اجتماعاً رسمياً، و121 ألفاً و709 مكالمات صوتيــــــــــــــــةـ وفيديـــــــــــــــــــو، فيمـــــــــا بلغ عدد الرسائل الفورية عبر النظام 11 ألفاً و370 رسالة.

كما استمع إلى استعراض لآلية حضور وانصراف الموظفين عبر النظام التقني «myRTA»، وخاصية المتحدث الآلي للرد على استفسارات الموظفين، وتوفير شاشة لتحديد أعراض كوفيد - 19 قبل التسجيل في الحضور والانصراف، إلى جانب وجود لوحة قيادة جغرافية تفاعلية لتطوير منصة دعم فريق إدارة أزمة كورونا، ومتابعة مواقع الموظفين واستعراض بياناتهم، فضلاً عن عدد المعاملات والخدمات الذكية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين والذي بلغ 267 ألفاً و468 معاملة، وشرح عن نظام «تصريح» وهو منصة رقمية لإدارة الحشود وطلب التصاريح في إمارة دبي، والتي توفر خاصية إدارة البيانات الصحية، وإدارة منافذ البيع والمحال التجارية والمواصلات العامة.

خدمات

وفي سياق متصل، اطلع معالي مطر محمد الطاير على خدمات مركز اتخاذ القرار الذكي، والذي يشتمل على 42 لوحة بيانات، و970 شاشة ذكية، و47 نظاماً متكاملاً، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة إدارة محفظة المشاريع على مستوى الهيئة والقطاعات المختلفة، وتقييم القيمة المكتسبة لأداء المشاريع ونسب الإنفاق، وأتمتة التقارير الخاصة بإدارة الشؤون التجارية والاستثمار ما يوفر مئات الساعات من العمل شهرياً، وكذلك دوره في دعم إدارة الموارد البشرية والتطوير في قياس مدى الالتزام بمؤشرات التوطين، فضلاً عن تمكن الشاشات الذكية من تحديد مدى الالتزام بإغلاق ملاحظات التدقيق الداخلي، وبيان مدى الامتثال للقرارات والتوجيهات، وتعزيز إدارة المخاطر وممارسات الحوكمة، كما اطلع على توظيف الذكاء الاصطناعي في الحد من انتشار فيروس كورونا في مركبات الأجرة، من خلال تحديد مدى التزام الركاب الإجراءات الاحترازية أثناء الرحلات.

قفزة نوعية

وعبر الطاير في ختام الزيارة، عن ارتياحه لما لمسه من قفزة نوعية في الأداء التقني للهيئة والتي جسّدت جهوزية عالية لمواجهة الظروف الطارئة، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائماً إلى المساهمة الفعالة في أن تتبوأ دبي مكانتها في منظومة المدن العالمية، من حيث تبنيها أفضل الممارسات التقنية في العمل الخدمي والتشغيلي، بما يتواكب مع متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

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