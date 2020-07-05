منصور الرئيسي: التطوع قيمة متأصلة في نفوسنا

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

يرى أن العمل التطوعي في الإمارات قيمة متأصلة في نفوس أبناء وبنات الوطن، ويشعر بالاعتزاز عندما يلبي نداء الوطن.. منصور الرئيسي شاب مواطن يعمل مسؤول تركيب الساعات الذكية المخصصة لمراقبة مرضى «كورونا» في العزل المنزلي، في مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في مركز المؤتمرات في منطقة العين.

ويعمل مع زملائه بروح وطنية عالية، مؤكداً أن تطوعه في المركز هو نتاج غرس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبناء الإمارات.

الرئيسي يؤكد لـ«البيان»: «أشعر بالفخر كوني متطوعاً في مركز تقييم «كوفيد 19» في العين، وذلك لدعم الجهود الوطنية والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد».

ويوضح: «إن مجال تطوعي في مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في العين يتمثل في كوني مسؤول تركيب الساعات الذكية المخصصة لمراقبة مرضى «كورونا» في العزل المنزلي».

ويضيف: أن دائرة الصحة بأبوظبي وفرت السوار الإلكتروني أو ما يُعرف باسم «الساعات الذكية» لمراقبة مرضى «كورونا» في العزل المنزلي. ويخصص السوار الإلكتروني للأشخاص الذين أظهرت فحوصاتهم نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعاني فيها المريض من أعراض خفيفة إلى معتدلة ولا تشكل خطراً على حالته الصحية، حيث يتم توجيه تعليمات العزل المنزلي للحالات المؤكدة ويتم تزويدهم بسوار المراقبة الإلكترونية عن بعد. وهناك بعض الحالات التي يتم استبعادها من العزل المنزلي وتتمثل في فئة المرضى المعرضين لخطورة في حالتهم الصحية والأشخاص فوق الستين من العمر، ومن يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسية وأمراض قلب وأمراض خطيرة قد تؤثر على أجهزتهم المناعية، وغيرهم ممن هم بحاجة إلى رعاية صحية بشكل مباشر.

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