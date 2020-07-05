بلدية أبوظبي والاتحاد النسائي العام ينفذان مبادرة «سقيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، مبادرة «سقيا» التي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتستهدف العاملين في الظروف المناخية الصيفية الحارة في مرافق البلدية بمدينة أبوظبي، وذلك بهدف بث روح التعاون والألفة بين أفراد المجتمع، وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي في نفوس الجميع.

ويتم خلال المبادرة، التي يتم تنفيذها يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، توزيع المياه والعصائر والمظلات على 1500 عامل من العاملين في الظروف المناخية الصيفية الحارة في جزيرة أبوظبي، كما سيتم أثناء عمليات التوزيع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، خصوصاً التباعد الجسدي والمسافات الآمنة بين الأشخاص للحد من انتشار الفيروس.

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