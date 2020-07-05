«الاتحادية للشباب» تطلق منصة «شاركنا فرحتك»

المصدر: دبي - البيان

دشنت المؤسسة الاتحادية للشباب أمس منصة «شاركنا فرحتك» ضمن المبادرات الرقمية التابعة للمؤسسة عبر الرابط الإلكتروني marriage.youth.gov.ae، وذلك للاحتفاء بالنماذج الإماراتية لحفلات زواج الشباب البسيطة والبعيدة عن المبالغة، وللمساهمة في تكريس ثقافة مستدامة بين الشباب لإقامة حفلات زواج تركز على جوهر الزواج وقيمه لبناء أسرة متماسكة ومتحابة كنواة لمجتمع إماراتي متآخٍ ومترابط.

بطاقات تهنئة

وفي هذا الإطار قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اللفتة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإرسال بطاقات تهنئة موقعة من سموه للأزواج الشباب الذين ارتبطوا حديثاً خلال هذه الفترة وعقدوا حفلات تتسم بالبساطة والابتعاد عن المبالغة، وفي ظل رصد المؤسسة ردود الفعل الإيجابية والداعمة لهذه الخطوة حيث قامت وضمن مبادرات الإشراك والاستماع للشباب، باستطلاع آراء نحو خمسة آلاف شابة وشاب إماراتي على منصات التواصل الاجتماعي حول آرائهم في مستقبل الزواج، حيث أبدى أكثر من 90% من المشاركين تأييدهم وميلهم نحو الاحتفالات البسيطة مع أهمية التركيز على القيم والعناصر التي تؤسس لزواج ناجح وتكوين أسرة مترابطة.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تهنئة سموه للشباب الإماراتيين المتزوجين حديثاً، وأكدت أن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على دعم الشباب بكل السبل والممكنات وتشجيعهم على الزواج وبناء أسر تعزز من الاستقرار الاجتماعي لدولة الإمارات وتكوين نواة للخير واستمرار مسيرة العطاء على أرض الوطن.

وقالت معاليها: «إن تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشباب المتزوجين حديثاً، وذلك خلال أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) تمثل رسالة أمل لكل الأزواج والزوجات الشباب بأن القيادة تولي أهمية قصوى لبناء الأسرة الإماراتية في كل الأوقات والظروف وأن مسيرة دعم الشباب مستمرة لتحقيق التطور على المستويين الاجتماعي والمهني».

وأضافت معاليها: «إن الشباب الإماراتيين هم ثروة الوطن، ونحن نعمل على استغلال كافة الفرص من أجل توفير البيئة المثالية لتحقيق النجاح والتطور على كل المستويات، ولعل الزواج من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي، ويمثل دافعاً للشباب لتحقيق النجاح في كل مجالات الحياة، ومن أجل ذلك تقدم دولة الإمارات تسهيلات لمساعدة ودعم الشباب على تكوين أسرهم وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم».

تجارب ناجحة

من ناحيته قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب إن منصة «شاركنا فرحتك» ستعمل مظلة رقمية وأداة أولاً لنتشارك فرحة زواج كل شاب وشابة من أبناء الوطن، فارتباطهم هو فرحة الأسرة الإماراتية ككل، وأيضاً من أجل رصد وتوثيق التجارب الناجحة لحفلات الزواج المتوازنة والبسيطة، كما ستقوم بتعميمها والتعريف في أوساط الشباب الإماراتيين للتأكيد على مباركة المجتمع وتقديره لثقافة التخطيط للمستقبل وقيم البساطة التي تعد أحد مكونات الشخصية الإماراتية والتي استلهمانها من قيادتنا الرشيدة ومن الآباء والأجداد.

وأكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تمتلك رؤية شاملة لدعم الشباب بكل السبل من أجل تحقيق الاستقرار الأسري والزواج لتكوين نسيج اجتماعي مترابط وتعزيز تلاحم المجتمع لاستكمال مسيرة الخير والعطاء على أرض الإمارات.

وقالت مها العبيدلي مدير مكتب المشاريع الخاصة في المؤسسة الاتحادية للشباب إن المنصة ستشكل انطلاقة للعديد من المبادرات الهادفة إلى تكريس ثقافة البساطة بين الأزواج الشباب، كما أنها ستكون إحدى الأذرع التفاعلية التي ستحرص على الاستماع لأفكار الشباب واقتراحاتهم.

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