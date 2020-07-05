15 ألف مشارك في مباردة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع»

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

شارك 15 ألف شخص في الورش التوعوية التي أقيمت ضمن مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع»، حيث تم عقد 9 ورش، بمعدل 3 ورش أسبوعياً، عن بعد، عبر التقنيات المرئية.وبلغت نسبة الرضا العام عن الورش والمواد المقدمة 92 %، وفق الاستبيانات التي تجريها اللجنة المنظمة عبر الشبكة العنكبوتية.

وشهد الأسبوع الثالث، تنظيم 3 ورش عمل عن بعد، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، الأولى بعنوان «المرونة الحكومية في الاستجابة للجائحة»، قدمها محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأدارها الإعلامي محمد غانم، وتناولت الورشة الثانية «الدور الريادي للمرأة في ظل جائحة «كورونا»»، وشاركت فيها مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، والشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، بإدارة الإعلامي الدكتور علي سنجل، وتناولت الورشة الثالثة، الذكاء العاطفي ودوره في بناء الأسرة الإيجابية أساس المجتمع الآمن.

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