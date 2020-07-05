شرطة أبوظبي تدعو لإفساح الطريق لمركبات «الطوارئ»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت شرطة أبوظبي، السائقين، ضمن حملة درب السلامة، إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث، من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها، وعدم عرقلتها أو تأخيرها.

وذكرت أن إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة، يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث، لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، وتسهيل عمل طواقم الإسعاف على نحو يسهم في علاج وإسعاف المصابين في الزمن المحدد. ودعت إلى ضرورة نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق، انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية، والتي تعد صورة حضارية للوطن.

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