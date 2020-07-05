«ليوا للرطب» يعلن شروط المسابقات في دورته الـ 16

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، تفاصيل مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته 16، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وأوضحت الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومواعيد المزاينات والمسابقات لمختلف الأصناف، وقيمة وعدد الجوائز الخاصة بكل فئة، ومعاييرها وشروطها، بالإضافة إلى آلية ومواعيد التسجيل، وتسليم المشاركات.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة المشاريع والتخطيط في اللجنة، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع قيمة الجوائز وزيادة فئات مسابقات الرطب والفواكه ضمن المهرجان، انعكست على عدد الفئات المخصصة لمزارع النخيل والفواكه في دولة الإمارات، ليصل عدد المسابقات إلى 22 مسابقة (11 مزاينة للرطب، و7 مسابقات للفواكه، ومسابقة أجمل مخرافة، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية)، وقد خصص لها 283 جائزة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم.

مسابقات

وسيشهد اليوم الأول، مسابقة مزاينة رطب الدباس، والتي خصصت لها 25 جائزة، بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة أكبر عذج، والتي خصصت لها 15 جائزة، بقيمة 234 ألف درهم، كما تنطلق خلال اليوم الأول، مسابقة المزرعة النموذجية، ضمن فئاتها الثلاث (لمدن الظفرة)، والتي سيتم إعلان نتائجها آخر يوم بالمهرجان، بتاريخ 23 يوليو الجاري، وتقدم 15 جائزة (بواقع 5 جوائز لكل فئة)، بقيمة تبلغ مليونين و25 ألف درهم.

جوائز

وسيشهـــد اليوم الثـــــــاني مسابقــــــــــات المـــــــانجـــــــــــــو المحـــــــــــــلي (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والمانجو المنوع (10 جــــــــــــــــــوائز بقيمـــــــــــــــة 117 ألف درهم)، والليمــــــــــــــــــون المحــــــــلي (10 جــــــــــــــوائز بقيمــــــــــــة 117 ألــــــــــف درهــــــــــــــــــــــــم)، والليمــــــــون المنــــــــــــــــــــــــــوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم).

وفي اليوم الثالث ستقام مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح)، وخصصت لها 25 جائزة، بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين، وخصصت لها 25 جائزة، بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة سلة فواكه الدار، وخصصت لها 3 جوائز، بقيمة 400 ألف درهم، ومسابقة التين الأحمر، وخصصت لها 10 جوائز، بقيمة 117 ألف درهم، ومسابقة التين الأصفر، وخصصت لها 10 جوائز، بقيمة 117 ألف درهم. وسيشهد اليوم الرابع مزاينة رطب الخنيزي، وخصصت لها 15 جائزة، بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب بومعان، وخصصت لها 15 جائزة، بقيمة 397 ألف درهم، ومسابقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب)، وخصصت لها 10 جوائز، بقيمة 54 ألفاً و500 درهم. وتقام خلال اليوم الخامس مزاينة رطب الفرض (شوط مفتوح)، ومزاينة رطب الفرض، المخصصة لمزارع منطقة العين، ومزاينة رطب الشيشي. وفي اليوم السادس ستقام مسابقة ليوا لنخبة الرطب، أما اليوم الأخير في المهرجان فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة الرطب.

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