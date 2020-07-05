حمدان بن محمد يكرّم جمعية «دار البر» وكوادرها

المصدر: دبي - وام

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جمعية دار البر، نظير جهودها الكبيرة والنوعية على مدار الأشهر الماضية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، برئاسة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام، لمقر الجمعية، وتقليد طاقم عمل «دار البر» في مواجهة الوباء والجائحة العالمية شارة خاصة، تحمل كلمة «شكراً» مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وسلم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني ممثلاً لسمو ولي عهد دبي التكريم لمسؤولي وموظفي «دار البر» من العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة (كوفيد 19)، والذي شمل 25 من المسؤولين والعاملين في الجمعية.

وأعرب خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر عن خالص الشكر وأسمى عبارات التقدير والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لدعم سموه المتواصل للجمعية وكل مؤسسات العمل الخيري في الإمارة، وتحفيزه المستمر للقطاع الإنساني والمشاريع التنموية المجتمعية، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر التكريم عبدالله علي بن زايد الفلاسي نائب المدير العام للجمعية، وأحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، ومحمد سهيل المهيري المدير التنفيذي ورئيس لجنة الطوارئ في الجمعية، التي تم إنشاؤها خصيصاً للمساهمة في التصدي لتداعيات انتشار الفيروس، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام.

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