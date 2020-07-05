الغيثي: %100 الشفاء من «كورونا» للعاملين في شرطة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ رئيس فريق الأزمات والكوارث في شرطة دبي أن نسبة الشفاء من «كورونا» للعاملين في شرطة دبي وصلت 100%.

وأشار إلى أن شرطة دبي أدركت مبكراً طبيعة أزمة «كوفيد 19» وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تم تشكيل فريق للأزمات والكوارث ركز على حماية أفراد شرطة دبي في التعامل مع الفيروس باتخاذ كافة سبل الوقاية والحماية والتدخل السريع، وحماية الأرواح والممتلكات وتقييم المخاطر وتطهير المباني والتواصل الفعال بشأن المصابين من أفراد الشرطة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، إضافة إلى وضع مؤشر لقياس آلية العمل مع الدول الأخرى ومقارنة الإصابات في دول العالم مع دبي والاستفادة من كافة التجارب.

وقال الغيثي خلال جلسة نقاشية عن بعد تحت عنوان «استجابة الجهات والمنظمات الشرطية لجائحة كوفيد 19» والتي أدارها العميد الدكتور علي سنجل المستشار الصحي لشرطة دبي وشارك فيها الرائد جيراردينا من شرطة كارابينيري الإيطالية، ومايك بيكر المدير التنفيذي للجمعية الدولية لمعايير وتدريب مديري إنفاذ القانون، والدكتور ريك ميور المدير العام للمؤسسة الشرطية البريطانية، إنه كان يجب وضع ميزانية وإجراءات للمشتريات إضافة إلى التوعية والتدريب والتقارير اليومية التي ترفع للقيادة العليا، وترتيب الاجتماعات اليومية عن بعد، ومتابعة القرارات التي تصدر وعدم تأخر إصدار القرارات لتسهيل آلية العمل، والتنبؤ بالخطوات القادمة والتركيز على حماية رجال الشرطة باعتبارهم خط الدفاع الأول، منوهاً بأنه تم العمل على عدة محاور ومنها تأمين الغذاء وتوفير المواد التعقيمية وأجهزة قياس درجة الحرارة وغيرها من الإجراءات.

تعاون

ولفت الغيثي إلى أن الفريق تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوفير أماكن للعزل وكشف الإصابات مبكراً عبر مؤشر الأعراض التي تظهر، مبيناً أن الفريق كان يعمل على تأمين نزلاء المؤسسات العقابية ومنع انتشار الفيروس هناك، وبالفعل لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا داخل المؤسسات العقابية في دبي.

وأفاد بأن الفريق التقني قام بتجهيز بوابات ذكية وكاميرات حرارية وأجهزة حرارية وغيرها وتقديم الدعم لأصحاب الهمم وكبار السن ومساعدة الحالات التي تخص الموظفين لتسهيل عملهم.

ومن جانبهم أشار المشاركون في الجلسة إلى أن دبي قدمت نموذجاً إيجابياً في التعامل مع أزمة كورونا عبر الإجراءات الاستباقية التي اتضحت في انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع نسب الشفاء وكيفية إدارة الأزمة.

وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية طوال الوقت ومنها ارتداء الكمامات والقفازات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

هيكل داخلي

قال العميد الدكتور علي سنجل إنه ضمن مهام فريق الأزمات والكوارث في شرطة دبي بناء هيكل داخلي وقواعد بيئية وقائية داخلية لرجال الأمن باعتبارهم خط الدفاع الأول، وكذلك التعامل مع عائلاتهم لمنع العدوى والإصابة بينهم، وتم التركيز على بناء منظومة طبية وقائية داخلية، وهو ما أظهر نجاحاً كبيراً بفضل الإجراءات الاستباقية.

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