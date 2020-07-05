«الوطنية للأمن البيولوجي» تستعرض خطة مكافحة الجراد

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، الخميس الماضي، اجتماعها الثاني للعام 2020، بتقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، للاطلاع على مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة عن العام الجاري، ومناقشة مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بالأمن البيولوجي للدولة.

شملت أجندة الاجتماع عرض ومناقشة خطة مكافحة الجراد الصحراوي ومستجداتها، والتي تناولت حالة الجراد الصحراوي في الدولة، خلال الأعوام الماضية، وطبيعة عمليات المكافحة، واستعراض لحالات الانتشار في 2014، وعمليات الرصد والمتابعة خلال الفترة من 2015 إلى 2018، إضافة إلى الظروف المناخية، التي ساعدت على وجود وتكاثر الآفات بشكل عام وأسراب الجراد الصحراوي خلال العام الجاري في شرق أفريقيا وجنوب غربي آسيا والمنطقة المحيطة بالبحر الأحمر، وخريطة وجود هذه الآفات في الدولة، والجهود المبذولة لمكافحتها بالتعاون والتنسيق بين وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر في إمارات الدولة كافة.

وخلال النقاش في موضوع الجراد الصحراوي تم الإشارة إلى نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، الذي أطلقته الوزارة بهدف سرعة التبليغ والاستجابة لأية ملاحظات أو وقائع أو إشكاليات يمكن أن تؤثر على الأمن البيولوجي للدولة، كما تم استعراض الخطة الوزارية لمكافحة الجراد الصحراوي، والتي تمثل الإطار العام، للحد من أخطار هذه الآفة.

وأوصى الاجتماع في هذا الخصوص باستمرارية عمليات المسح الميداني ومراقبة حركة الجراد، والإبقاء على الاستعداد والجاهزية لعمليات المكافحة، ومتابعة اعتماد خطة مكافحة الجراد الصحراوي، وتعزيز وتطوير الإمكانات والقدرات لجميع الجهات المعنية بتنفيذ أدوار في الخطة.

وشملت نقاشات الاجتماع الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، التي تصيب الحيوانات، وقدمت الوزارة عرضاً تقديمياً حول خطورة هذه الأوبئة والأمراض، موضحة أن 58% من مسببات الأمراض البشرية حيوانية المنشأ، و73% من الأمراض المستجدة أمراض مشتركة، مشيرة إلى تأثيراتها على حركة الاقتصاد، والتي تشمل التأثير السلبي على الإنتاجية الحيوانية وجودة المنتجات، والقيمة المالية لتكاليف عمليات السيطرة والمكافحة، ومدى إمكانية وجود حظر تجاري على صادرات الدول من المنتجات الحيوانية.

وتطرق النقاش إلى حيثيات وضع الخطة الوطنية للمكافحة ومتطلباتها وأهدافها المتمثلة بشكل عام في ضمان حماية الصحة والسلامة العامة.

وشملت أجندة الاجتماع استعراض الدليل الإرشادي الموحد لإجراءات التعقيم واستخدام المطهرات والمنظفات، والذي قامت الوزارة بإعداده، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركائها الاستراتيجيين لتنظيم عمليات التعقيم والتطهير الميداني، بهدف توفير معلومات عملية، تساعد الجهات المختلفة في أداء مهامها بالصورة المطلوبة.

تقارير

استعرض الاجتماع مجموعة من التقارير، منها تقارير وزارة التغير المناخي والبيئة خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حول أعداد الأغنام والأبقار الحية الواردة والمصدرة، وتقرير الموقف العام للنظافة والتطهير والرش ضد الفيروس، إضافة إلى التقرير الأسبوعي للبلديات لعمليات التعقيم.



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