يوسف الشيباني: الإمارات قاطرة قطاع الفضاء في الوطن العربي

المصدر: دبي - البيان

قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إن الإمارات أصبحت بمثابة قاطرة لقطاع الفضاء في الوطن العربي، بما لديها من كفاءات وطاقات وطنية صنعت أساسه وبنيانه، وأصبح يعوّل عليه القطاع الفضائي في الدول العربية، بل أصبح دور الإمارات في الارتقاء بالقطاع أكثر، ومد أطر التعاون إلى الدول العربية الأخرى، هو ضرورة نستمدّها من رؤية القيادة الحكيمة التي تجعل من الفضاء أفقاً لإلهام الأجيال الجديدة.

وتابع في تصريح بمناسبة إعلان برنامج «نوابغ فضاء العرب»: «تجلّت ملامح هذه الرؤية من خلال إعلان القيادة عن هذا البرنامج، ليكون منصة مثالية تفتح الباب للدول العربية في الاستفادة من خبرات التجربة الإماراتية في قطاع الفضاء، ومشاركة معارفها التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية في قطاع الفضاء، والتي حان الوقت للاستفادة منها في إطار علمي ونقلها إلى الشباب العربي الطموح، فقد نجحت الإمارات في تفعيل هذه الخبرات على أرض الواقع بما تم إنجازه بما يشبه المستحيل في قطاع الفضاء، كي نصبح نموذجًا في التقدم العلمي والاستثمار في اقتصاد المستقبل».

وأضاف الشيباني «نمتلك مرافق علمية متطورة، قادرة على تطوير أعقد المشروعات ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وكذلك عقولًا نابغة في الوطن العربي، إذ يقوم هذا البرنامج بتمثيل فكرة التوظيف الأمثل للمقومات في هذا المضمار العلمي المهم، والذي يعمل بكونه حاضنة لجيل جديد من علماء الفلك والفضاء العرب كي يكونوا جزءاً من العقول العربية الفذّة التي تساهم في التقدم العلمي الإنساني. ونفخر بقدرتنا على احتضان هذه المواهب ومنحهم أملاً جديداً لتحقيق طموحاتهم في مجالات العلوم وتكنولوجيا الفضاء».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز