سلطان النيادي: «نوابغ فضاء العرب» سيُعيد العصور الذهبية

المصدر: دبي- البيان

عبّر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي عن فخره بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإطلاقه برنامج «نوابغ فضاء العرب» للتدريب ببرامج وتكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات، وهي المبادرة التي تأتي بالتزامن مع النجاحات الرائعة التي تحققها دولة الإمارات في قطاع الفضاء.

وتابع النيادي: «إنني على يقين تام بأن هذا البرنامج سيُعيد للعرب أمجادهم السابقة وخاصة العصور الذهبية للمستكشفين العرب الذين ملئوا الدنيا باستكشافاتهم وسيكون بمثابة حافز كبير للفريق الذي سيقود المهمة التالية إلى المريخ أو إلى أبعد من ذلك».

وزاد النيادي: «يُعد إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» دليلاً على قدرة العالم العربي والإسلامي على تخطى المستحيل واستكشاف أماكن لم يصل إليها سوى القليل من الدول، نشكر القيادة الرشيدة على رؤيتهم الحكيمة التي أظهرت للعالم أننا قادرون على تحقيق مثل هذه الإنجازات».

وختم: «لطالما كان للعرب دور استثنائي في استكشاف الفضاء على مدار قرون عدة، وقد حان الوقت لاستعادة هذه الأمجاد التي تُظهر للجميع شغف الاستكشاف الموجود لدى العالم العربي والإسلامي».

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