"طرق دبي": البنية التحتية التقنية أسهمت في نجاح خطط الحالات الطارئة

المصدر: وام

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية التقنية وتحويل جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية أسهمت في استمرارية أعمالها بشكل طبيعي، وحافظت على وتيرة الأداء التي تطلبت تبني منظومة كاملة من العمل عن بُعد خلال أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لقطاع خدمات الدعم التقني والمؤسسي بالهيئة، بحضور المدير التنفيذي للقطاع ومديري الإدارات، اطلع خلالها على جهود القطاع في التعامل مع أزمة كورونا الحالية، واستمع لشرح عبر عروض عن الخطط التي تم وضعها ومخرجاتها والأدوات اللازمة التي تم اتخاذها لدعم البنية التحتية التقنية وتعزيز العمل المؤسسي عن بُعد.

واطلع معاليه على مبادرة تفعيل العمل عن بُعد التي تمثلت بتوفير 1063 جهازاً حاسوبياً إضافياً للموظفين، من بينها 314 جهازاً لمركز الاتصال وتفعيل أكثر من 850 جهازاً خلال أسبوعين، وتوفير 2500 شبكة افتراضية آمنة "VPN "وتوفير وسيلة اتصال بديلة للقيادات في الهيئة بواقع 50 راوتر.

كما استمع معاليه لإنجازات نظام التفاعل الذكي "Microsoft Team" خلال الفترة 20 مارس إلى 6 يونيو الماضيين التي جاءت بواقع 35 ألفاً و611 اجتماعاً رسمياً و121 ألفاً و709 مكالمات صوتية وفيديوفيما بلغ عدد الرسائل الفورية عبر النظام 11 ألفاً و370 رسالة.

خدمات ذكية

واستمع معاليه إلى استعراض آلية حضور وانصراف الموظفين عبر النظام التقني "myRTA "وخاصية المتحدث الآلي للرد على استفسارات الموظفين وتوفير شاشة لتحديد أعراض كوفيد 19 قبل التسجيل في الحضور والانصراف إلى جانب وجود لوحة قيادة جغرافية تفاعلية لتطوير منصة دعم فريق إدارة أزمة كورونا ومتابعة مواقع تواجد الموظفين واستعراض بياناتهم فضلاً عن عدد المعاملات والخدمات الذكية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين التي بلغت 267 ألفاً و468 معاملة وشرح عن نظام "تصريح" وهو منصة رقمية لإدارة الحشود وطلب التصاريح في إمارة دبي والتي توفر خاصية إدارة البيانات الصحية وإدارة منافذ البيع والمحلات التجارية والمواصلات العامة.

واطلع معالي مطر محمد الطاير على خدمات مركز اتخاذ القرار الذكي والذي يشتمل على 42 لوحة بيانات و970 شاشة ذكية و47 نظاماُ متكاملاً إلى جانب دوره في تحسين كفاءة إدارة محفظة المشاريع على مستوى الهيئة والقطاعات المختلفة وتقييم القيمة المكتسبة لأداء المشاريع ونسب الإنفاق وأتمتة التقارير الخاصة بإدارة الشؤون التجارية والاستثمار مما يوفر مئات الساعات من العمل شهرياً وكذلك دوره في دعم إدارة الموارد البشرية والتطوير في قياس مدى الالتزام بمؤشرات التوطين فضلاً عن تمكن الشاشات الذكية في تحديد مدى الالتزام بإغلاق ملاحظات التدقيق الداخلي وبيان مدى الامتثال للقرارات والتوجيهات وتعزيز إدارة المخاطر وممارسات الحوكمة، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الحد من انتشار فيروس كورونا في مركبات الأجرة من خلال تحديد مدى التزام الركاب بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلات.

وعبر معالي مطر محمد الطاير، في ختام الزيارة، عن ارتياحه لما لمسه من قفزة نوعية في الأداء التقني للهيئة والتي جسّدت جاهزية عالية لمواجهة الظروف الطارئة مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائماً إلى المساهمة الفعالة في أن تتبوأ دبي مكانتها في منظومة المدن العالمية من حيث تبنيها لأفضل الممارسات التقنية في العمل الخدمي والتشغيلي بما يتواكب مع متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز