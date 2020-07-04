محمد بن راشد يعتمد هيكل حكومة الإمارات الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هيكل حكومة الإمارات الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانه غداً في الثانية عشرة ظهراً.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "الإخوة والأخوات، أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات، ودمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات، اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد، ونعلنه غداً في الثانية عشرة ظهراً بإذن الله".

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