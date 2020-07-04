«أطفال الشارقة» تنمي مهارات منتسبيها في الذكاء الاصطناعي

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تقديم العديد من البرامج والأنشطة «عن بعد»، بهدف تنمية واستثمار طاقات الأطفال، من مختلف المراكز في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية.

ففي مسار «العلوم والتكنولوجيا»، يتم تقديم مجموعة من الورش والدورات التدريبية، لتنمية قدرات الأطفال، من أبرزها برنامج «تطبيقات الهواتف الذكية»، الذي يهدف إلى إكساب الأطفال مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية، التي تعمل على نظام الأندرويد في البرمجة، وتصميم تطبيقات صغيرة ومتوسطة، وأهم الاحتياجات الأساسية لتجهيز بيئة العمل ومعاينة التطبيق، وإضافة الصورة والصوت، وتنظيم عناصر المشروع، من خلال التصميم باستخدام البرمجة.

وتعرف المنتسبون في دورة «البرمجة والذكاء الاصطناعي»، باستخدام برنامج «الأردوينو»، على أساسيات البرنامج الذي يستخدم لعمل المشاريع الذكية، والتسلسل المنطقي، والشروط والحلقات التكرارية للبرمجة، والقطع الإلكترونية التي يمكن استخدامها في إنشاء تجارب الأردوينو.

ويهدف برنامج «سكراتش» - Scratch - الذي يعد أحد أنواع برامج البرمجة السهلة والبسيطة الموجهة للطفل، إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات لغة البرمجة، والمفاهيم الجديدة والكائنات المستخدمة في البرمجة، لإنشاء ألعاب وقصص تفاعلية، باستخدام الرسومات المتحركة، واللغة البرمجية بصورة مباشرة، في حين جاء برنامج المخططات البيانية التفاعلية «POWER BI»، الذي يعالج البيانات، ويحولها إلى رسوم بيانية بطريقة تفاعلية، بهدف تعليم الأطفال البيانات، وأهميتها في المشاريع المستقبلية، وتحويل البيانات المجدولة إلى رسوم بيانية تفاعلية، وجلب البيانات من مصادر مختلفة، ومعالجتها، والخروج منها بتوصيات، بناء على النتائج.

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