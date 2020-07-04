محمد بن زايد يزور مزارع نموذجية للمواطنين في أبوظبي

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، مزارع نموذجية لعدد من شباب الوطن في منطقة الباهية في أبوظبي.

رافق سموه، خلال الزيارة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بالاطلاع على المشاريع الطموحة لأبناء الإمارات الذين يطبقون خلالها أحدث النظم والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات لتوفير أجود المنتجات الزراعية والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

واستمع إلى شرح من حامد الحامد صاحب مزرعة "غراسيا"، والدكتور خالد الشامسي، وأحمد خلفان الرميثي، من أصحاب المزارع العضوية، عن أنواع المحاصيل التي تنتجها المزارع، إضافة إلى طرق ريها وآليات العناية بها والتقنيات المبتكرة المستخدمة فيها وصولاً إلى تسويقها، إلى جانب بعض التحديات التي تواجه الزراعة المحلية.

مطلب حيوي

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي في الدولة وفق معايير الاستدامة والجودة والتنافسية، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء وإدارته تكون قادرة على التغلب على التحديات في القطاع الزراعي، موضحاً أن الاهتمام بالزراعة يتسق مع استراتيجية الاستدامة وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن قطاع الزراعة قطاع مهم وحيوي، وهو من صميم أمننا الوطني بمفهومه الشامل، وركن أساسي ضمن استراتيجيتنا للأمن الغذائي وبناء اقتصاد مستدام، لذلك تسهم هذه المزارع وغيرها داخل الدولة في تعزيز اكتفائنا الذاتي في هذا المجال والتقليل من اعتمادنا للخارج، وهذا مطلب حيوي وأساسي سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة، إن شاء الله.

وأشار سموه إلى "أن الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان يولي الزراعة اهتماماً خاصاً، ويقدم لها الدعم، ولم يعترف أبداً بالعقبات والتحديات أمامها، ولم يستمع إلى من قالوا له إن الزراعة ليس لها مستقبل في بلادنا، لأنه، رحمه الله، كان بعيد النظر، ويرى أن الزراعة أمر أساسي في حياة أي مجتمع، وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاهتمام بهذا القطاع وتقديم أشكال الدعم كافة للمزارعين لتحفيزهم وتطوير مشاريعهم الزراعية الحيوية".

الاستثمار الأمثل

وتمنى سموه التوفيق لمشاريع الشباب الزراعية التي تمثل رافداً مهماً للقطاع الزراعي في الدولة وللاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكداً حرص القيادة على دعم المزارعين، وتشجيع الانتاج الزراعي الوطني واستدامته، وتطوير المشاريع الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ودعا سموه أصحاب المزارع في كل ربوع الوطن إلى الاستثمار الأمثل في هذه المزارع وتطويرها وزيادة إنتاجها وتحويلها إلى مصدر لدعم الإنتاج الزراعي الإماراتي، عبر الاستفادة من الابتكارات والأساليب الحديثة في هذا المجال.

من جانبهم، أعرب أصحاب المزارع عن بالغ سعادتهم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما المزارعون والشباب أصحاب المشاريع الزراعية المبتكرة من قبل القيادة والمبادرات التي تدعم القطاع الزراعي في الدولة لتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

#محمد_بن_زايد: سعدت بزيارة مزارع نموذجية لعدد من أبناء الوطن الطموح ذو الخبرة العالية في تنفيذ مشاريع زراعية مبتكرة ومستدامة وبتقنيات حديثة تمثل رافداً إضافياً لاقتصادنا الوطني المتنوع.قطاع الزراعة في تقدم مستمر.والابتكار فيه مهم لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني بمفهومه الشامل pic.twitter.com/GnIGxWRcHD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 4, 2020

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