شرطة رأس الخيمة تطلق حملتها الميدانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الرامية إلى ضمان بيئة مستدامة، لتعزيز الأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة، أطلقت إدارة المرور والدوريات حملتها الميدانية الثانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة تحت شعار "معاً لبيئة مستدامة".

ويأتي ذلك حرصاً منها على الحد من المركبات المهجورة والمهملة لفترات طويلة حتى شوّهت المظهر العام.

وأوضح العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن اطلاق شرطة رأس الخيمة لحملة رصد المركبات المهجورة والمهملة قد جاء تحقيقاً لمبدأ المحافظة على المظهر والوجه الحضاري للإمارة.

حيث قام فريق العمل الميداني يتقدمهم المقدم سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المباحث والضبط المروري، وعدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد بمباشرة مهمتهم وفق آلية العمل عن طريق الإنذار بالإزالة من خلال وضع إنذار ملصق على المركبة المهجورة والمهملة.

ليتم تنبيه صاحب المركبة بنقلها من مكانها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدار الإنذار، أو أن يتم حجز المركبة بشكل فوري ونقلها إلى مجمع حفظ المركبات في حال وجود المركبة بدون لوحات أرقام، أو كانت المركبة معروضة للبيع في الأماكن غير المخصصة لذلك، أو في حال وجود تلف في الأجزاء الخارجية للمركبة (الهيكل)، أو أن تكون المركبة تالفة بدون إطارات أو بدون هواء، وايضاً في حال تلف زجاج المركبة الخارجي، أو جودها بدون سقف أو أبواب أو محرك.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أنه يتم وضع إنذار حجز المركبة حين تكون المركبة منتهية الترخيص لمدة تزيد عن 6 أشهر، وفي حال تراكم الغبار والأتربة على المركبة، أو تغيير لون المركبة أو صبغها بعدة ألوان دون ترخيص، وفي حال عدم وجود المقاعد أو حدوث تلف بها أو في طبلون المركبة.

وتعمل إدارة المرور على حجز المركبات المهجورة والمهملة في الميادين والطرقات العامة والخاصة والساحات والأراضي المملوكة للحكومة أو الأفراد أو المواقف العامة.

ويعد ذلك تأكيداً على دورها الأمني والإيجابي في المحافظة على سلامة ممتلكات أفراد المجتمع، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والأمان، وضمن مبادراتها المجتمعية في الحد من الظواهر التي تشوه المظهر السياحي للإمارة.

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