مسبار الأمل يدخل مرحلة التجارب النهائية

المصدر: طوكيو ـ البيان

تُجرى حالياً التجارب النهائية على «مسبار الأمل» وفقاً للجدول الزمني المعتمد، وذلك تمهيداً لإطلاقه في موعده المحدد عند الساعة00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء، 15 يوليو الجاري، من مركز تانيغاشيما الفضائي.

ويقود فريق من الكوادر الإماراتية الشابة عمليات تجهيز المسبار للإطلاق بما في ذلك التجارب النهائية، واختبارات ما قبل الإطلاق التي تتم في المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما. وتتضمن هذه الاختبارات إجراء فحوصات نهائية لوظائف المركبة الفضائية، التي تشمل نظام الطاقة ونظام الاتصال ونظام الملاحة ونظام التحكم ونظام الدفع والقيادة والنظام الحراري وأنظمة البرمجيات.

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