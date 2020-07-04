فتح وجهات السفر أمام المواطنين والمقيمين

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت الإمارات، أمس، أن السفر بات متاحاً للمواطنين والمقيمين، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة (كوفيد 19)، وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص، وبحسب الوجهات التي تسيّر إليها الناقلات الوطنية رحلاتها والناقلات الأخرى، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة حين العودة.

وأكدت الإمارات، وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر، حيث يتوجب على المواطنين التسجيل في خدمة «تواجدي»، لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر، إضافة إلى إجراء فحص (كوفيد 19) قبل السفر، للمواطنين والمقيمين، ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية. كما أكدت أن عودة المقيمين كذلك تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة، والتي تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة، ومن أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات.

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