دبي تنال «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة

المصدر: دبي - البيان

حصلت دبي على «ختم السفر الآمن»، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة المتبعة.

ويعكس الإجراء، التقدير العالمي للإجراءات المتبعة في دبي من تدابير وقائية واحترازية، كان لها الدور الكبير في التصدي لوباء «كورونا» والحد من انتشاره، بفضل سرعة الاستجابة للأزمة العالمية،والجهود الاستثنائية والحلول الفعالة والمبتكرة لحماية المسافرين وجميع أفراد المجتمع. ويؤكد استعداد الإمارة الأمثل لاستقبال الزوار الدوليين مجدداً اعتباراً من الثلاثاء المقبل واعتمادها أفضل سبل الوقاية والإجراءات الصحية المتبعة، لضمان سلامتهم وراحتهم في جميع الأوقات.

وتسمح علامة «السفر الآمن» للمسافرين بالتعرف على الحكومات والشركات التي اعتمدت على بروتوكولات عالمية موحدة للصحة والنظافة كي يستطيع المسافرون الاستمتاع بتجارب سفر آمنة.

وأطلق المجلس الاثنين الماضي المرحلة الثانية من التدابير اللازمة لإعادة بناء الثقة للمسافرين حول العالم، وتشجيع عودة السفر، وتتضمن بروتوكولات السفر الآمن لشركات الطيران والمطارات ومنظمي الرحلات. موضحاً أنه تم تصميم أحدث البروتوكولات لدفع عودة السفر الآمن بهدف تمكين صناعة الطيران والسياحة ومنظمي الرحلات ومراكز المؤتمرات والمعارض والفعاليات من الازدهار مرة أخرى.

وذكر أنه جرت مناقشات تفصيلية مع أصحاب المصلحة، لضمان أقصى قدر من المشاركة والمواءمة والتنفيذ العملي لتعيين توقعات واضحة، لما قد يواجهه المسافرون في الوضع الطبيعي الجديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز