قطاع السفر يتأهب لمرحلة جديدة من الانتعاش

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

رحب خبراء السياحة والطيران في الدولة بإتاحة السفر للمواطنين والمقيمين في الدولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة «كوفيد 19»، بالتزامن مع استعداد قطاع السياحة والطيران ممثلاً بالناقلات الوطنية والمطارات وشركات السياحة مسبقاً لاستئناف حركة النقل الجوي من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين والزوار.

وأكد الخبراء أن القرار يؤسّس لمرحلة جديدة من الانتعاش في قطاعي السفر والضيافة لاسيما مع بدء دبي في استقبال الرحلات السياحية اعتباراً من الثلاثاء المقبل بما يبشّر بصفحة متألقة من الزخم السياحي مجدداً.

ودشن قطاع الطيران الإماراتي مرحلة جديدة من النشاط مع بداية الانطلاق التدريجي لحركة السفر في ظل زيادة عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية، والتي تجاوزت أكثر من 120 وجهة حول العالم، الأمر الذي تطلب زيادة وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أفضل الممارسات

واتخذت المطارات الوطنية خطوات سريعة من حيث تبني أفضل الممارسات في تطبيق الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع المسافرين في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19»، وتعتبر مطارات الدولة في الصدارة في ما يتعلق بسرعة تبني إجراءات ووسائل السلامة لحماية المسافرين أثناء استخدام منظومة الطيران في الدول.

وشهدت نسب إشغال الرحلات ارتفاعاً تدريجياً في الطلب على حجوزات السفر والطيران، لاسيما مع إعلان الناقلات الوطنية عن تدشين رحلات منتظمة اعتباراً من الشهر الجاري لأكثر من 120 وجهة حول العالم. وقامت الناقلات الوطنية في إطار استعداداتها لاستئناف حركة النقل الجوي بالإعلان عن تدشين رحلات منتظمة لأكثر من 120 وجهة خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع قيامها بشديد الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين والمجتمعات مع خلال استخدام أحدث التقنيات.

إجراءات احترازية

وقال الخبير السياحي إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رامادا داون تاون أبوظبي، إنه مع بدء الناقلات الوطنية رحلات منتظمة إلى العديد من الوجهات حول العالم حرصت الجهات الصحية في الدولة على تطبيق مجموعة من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كورونا».

وأضاف أن ناقلات ومطارات الدولة تطبق وسائل السلامة لحماية المسافرين وضمان الراحة والسلامة لهم من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة، بما يدعم جهود الاستئناف التدريجي للرحلات التجارية، لاسيما أنها كانت من بين أولى المطارات في المنطقة والعالم التي طبقت منظومة فحص شاملة عبر مرافقها، وطرحت تقنيات جديدة متقدمة أخرى مثل لوحات التحكم اللاتلامسية بالمصاعد، وروبوتات التعقيم، والكاميرات الحرارية المزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والسلالم الكهربائية ذاتية التنظيف.

ولفت إسماعيل إبراهيم إلى أن باب السفر بات متاحاً للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسيّر الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية، حيث سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية، والذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة.

مرحلة جديدة

وقال الخبير الفندقي محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة المركز العربي للسياحة، إنه مع تدشين قطاع الطيران الإماراتي مرحلة جديدة من النشاط مع بداية الانطلاق التدريجي لحركة السفر، كان لابد من التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة بما يضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين والمجتمعات.

وأضاف، أن مطارات الدولة والناقلات الوطنية اتخذت خطوات سريعة، من حيث تبني أفضل الممارسات في تطبيق الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع المسافرين في ظل الجائحة.

واتفق مع الرأي السابق، الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمانة للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين، بما يعزز عودة النشاط للقطاع الذي بدا يشهد نمواً تدريجياً في الطلب على السفر على الوجهات، التي تم افتتاحها من خلال تدشين رحلات منتظمة، لاسيما من قبل طيران الإمارات، مشيراً إلى أن معظم الطلب خلال الفترة الحالية يتركز في اتجاه واحد.

طيران الإمارات

وقالت طيران الإمارات، إن شبكة وجهاتها ستصل إلى 50 وجهة خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع ارتفاع العدد تدريجياً ليصل في أغسطس إلى 60 وجهة.

وعدّلت «الاتحاد للطيران»، قائمة رحلاتها التي تنوي تشغيلها من وإلى أبوظبي خلال يوليو الجاري، لتصل لنحو 36 وجهة، وفق آخر التحديثات المعلنة.

وقالت فلاي دبي، إنها ستوفر اعتباراً من الثلاثاء المقبل رحلات منتظمة إلى 24 وجهة فيما تقوم طيران العربية بتعقيم وتجهيز طائراتها بشكل دوري ووفق الإجراءات الموصى بها من قبل الجهات المختصة، والتي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين.

وأكدت مطارات دبي، استعدادها لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة بعد إعادة فتح المجال الجوي من قبل السلطات الإماراتية بأثر فوري، وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح لسكان الإمارات بالسفر من وإلى دبي (بعد استيفاء شروط الصحة والسلامة المناسبة) ابتداءً من 23 يونيو الماضي واستقبال السياح ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأكد مطار أبوظبي الدولي، استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة، تضمن لهم الراحة والسلامة من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة.

>

› الناقلات الوطنية ترحب بالسفر ضمن بيئة آمنة

120

وجهة تخدمها شركات الطيران الإماراتية

› مطارات الإمارات

تعتمد أفضل الممارسات مع المسافرين

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز