هزاع بن زايد: الطلبة والطواقم التعليمية بذلوا جهوداً استثنائية

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الطلبة والطواقم التعليمية والمؤسسات التربوية والأهالي على جهودهم في ظروف استثنائية.

نجاح

وقال سموه في تدوينة عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مع نهاية العام الدراسي، الذي كان حافلاً بتحديات فتحت فرصاً وإمكانات جديدة، نهنئ الطلبة والطواقم التعليمية والأهل والمؤسسات التربوية، على الجهود التي بذلوها في ظروف استثنائية، ومع ذلك أصابوا الهدف بإيجابيتهم وتآزرهم، وحققوا نجاحاً مضاعفاً بالعزم والإرادة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز