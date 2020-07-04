دبي تُعيد افتتاح الأنشطة الترفيهية والمنتجعات الصحية

المصدر: دبي - بشار باغ

أصدرت اقتصادية دبي بروتوكولاً خاصاً بمرحلة إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية في دبي، تضمن إعادة افتتاح عدد من الأنشطة اعتباراً من أمس، مع تحديد الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل المنشآت العاملة في كل نشاط.

وتضمنت الأنشطة المشمولة ببروتوكول إعادة الافتتاح الأنشطة الترفيهية وتشمل مرافق الترفيه التعليمي والمنشآت التي تقدم أنشطة ترفيهية متكاملة والآركيد، بالإضافة إلى منشآت لعب المتاهات وغرف الهرب مثل Escape Rooms، وأيضاً المعارض الترفيهية والمنشآت التي تقدم خدمة مناطق اللعب والمغامرات الداخلية المخصصة للأطفال ومناطق الأطفال التي تحتوي على ألعاب قابلة للنفخ مثل النطاطات ومنشآت الواقع الافتراضي.

واستثنى البروتوكول الحفلات والتجمعات الاجتماعية ومنطقة ألعاب الأطفال والرضع من إعادة الافتتاح.

كما نص البروتوكول على إعادة افتتاح خدمات المساج وخدمات المنتجع الصحي والمنتجع الصحي ضمن مرافق الفنادق وداخل مراكز التسوق وقائمة (A&B) للمنتجعات الصحية والصالونات النسائية ومحلات الحلاقة خارج مراكز التسوق، وتم استثناء غرف وحمامات البخار، غرف الجليد، غرف الاستنشاق، الجاكوزي، الحمام الساخن، الحمام المغربي، الحمام التركي.

المخيمات الصيفية

وتضمن البروتوكول السماح بإعادة افتتاح المخيمات الصيفية والربيعية، وتشمل جميع المخيمات الصيفية التي تعمل في جميع المرافق بما في ذلك مراكز الأطفال والمدارس والفنادق والنوادي الرياضية والجمنازيوم والمكتبات ومراكز الفنون فيما تم استثناء الحضانات.

وشمل البروتوكول إعادة افتتاح الحدائق الترفيهية المغطاة على غرار عالم المغامرات «آي إم جي» مع استثناء الأنشطة التي تتطلب مقابلة وجهاً لوجه والأنشطة والترفيه الحي والحفلات والمواكب والتجمعات الاجتماعية.

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