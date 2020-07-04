مناقشة تأثير التكنولوجيا على المجتمع

المصدر: الشارقة- وام

ناقش المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة تأثير التكنولوجيا بأشكالها ووسائلها كافة على مجتمعاتنا بالعصر الحالي، في ظل التطور الهائل الذي يسود العالم، والثورة الرقمية غير المسبوقة، وتأثير هذا التطور على القيم الاجتماعية وثقافة الفرد وأنماط السلوك، وكذلك محاكاة التطور الثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى، والعلاقة بين الإنسان والأدوات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال استضافة المكتب عن بُعد الدكتور سعيد الطنيجي مستشار أسري وتربوي، والكاتب الشاعر طلال الصابري، في جلسة حوارية بعنوان «قيمنا والطريق إلى المستقبل».

وأشادت الجلسة باهتمام الدولة بكل ما هو جديد من تقنيات وتكنولوجيا في مختلف فروع الحياة، بهدف تحقيق إسعاد الناس، وتوفير أسهل متطلبات ومقومات الحياة العصرية الرغيدة، وهو هدف نبيل وسامٍ، تحرص القيادات الرشيدة في الدولة الوصول إليه، ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لاستشراف المستقبل.

وأكد الدكتور سعيد الطنيجي، ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي في المجالات كافة لإحراز التقدم والتطور والازدهار من خلال انتهاج الطرق العلمية والمعرفية الحديثة المتطورة.

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