ميثاء آل نهيان: التزامنا ووعينا أداة شكرنا لدولتنا

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن دولتنا المباركة منحتنا الفرصة والوقت الكافيين لتدريب أنفسنا وأن نعوّل على الممارسات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لحماية أنفسنا من الإصابة بفيروس «كورونا»، ومن ثم يجب أن تكون هذه الإجراءات عادات متبعة لنا في كل وقت.

وأشارت الشيخة ميثاء إلى واجب المؤسسة كجهة تطوعية قائمة على المبادرات المجتمعية والثقافية بمناسبة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية دعماً لجهود الدولة لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقالت الشيخة ميثاء آل نهيان: إن انتماءنا لإمارات الحكمة والعطاء يشعرنا بالفخر والطمأنينة، ونشكر قيادتنا الرشيدة على سعيها الحثيث لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، فجميع كلمات الشكر والثناء لن توفي قادتنا حقهم، لكن التزامنا ووعينا هما أداة شكرنا الحقيقية لدولتنا وقادتنا.

وأضافت: إن عودة الحياة إلى سابق عهدها تدريجياً، تتطلب منا المزيد من الحرص والالتزام حتى لا تذهب جهود الدولة هباءً، فالالتزام بالإجراءات الوقائية أصبح مسؤولية جميع الأفراد لتحصين المجتمع، لنتخطى هذه المرحلة بتكاتفنا والتزامنا، مشيرة إلى أن الأسرة تلعب كذلك دوراً محورياً في تعزيز الوعي لدى الأبناء باتباع السلوكيات والممارسات الصحية حتى تصبح العادات الوقائية سلوكاً يمارسه الأطفال في جميع تعاملاتهم اليومية.

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