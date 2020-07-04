شما المزروعي: السعادة في البساطة واليسر

المصدر: دبي - نورا الأمير

وجهت معالي شما سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب عبر صفحتها على «توتير» تحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على توجيهه بطاقة تهنئة لعدد من العرسان، وقالت: إن سموه يعلّم الجميع أن فرحة الزواج تقترن ببناء أسرة إماراتية مترابطة ومتماسكة وأن السعادة في البساطة واليسر. مشيرة معاليها إلى أن هذه الثقافة الجديدة تركز على القيمة الحقيقية للمعاني السامية للزواج، روحها البساطة وبناء الأسر بتكاليف معقولة.

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