عرسان: الرسالة بثت البهجة.. وقيادتنا صانعة الفرح

المصدر: دبي - نورا الأمير

صناعة الفرح امتياز حصري لقيادة الإمارات.. بهذه الكلمات القليلة والكبيرة في معانيها اختصر عرسان سعادتهم، وهم يستقبلون بطاقة التهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي حرص على تقديم التهنئة للعرسان الذين نظموا حفل زفافهم خلال جائحة كورونا ضمن طقوس متواضعة غاب عنها التبذير والإسراف والمظاهر غير الضرورية، إضافة إلى تأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تحلياً بالمسؤولية لحماية الوطن والمواطنين والمقيمين.

تهنئة سموه غمرت قلوب العرسان الجدد وضاعفت فرحتهم. فالقيادة دأبت على ترسيخ قيم السعادة والإيجابية، بتعزيز روح المسؤولية لدى المواطنين الذين لبوا النداء وكانوا دوماً عند مستوى توقعات قيادتهم التي تبادلهم مشاعر الفرح وتسعى دوماً لصناعته لهم.

بساطة

العريس حمد آدم البلوشي وعروسه سمية محمد الرئيسي تلقفا بطاقة التهنئة بفرحة عارمة لا توصف، وكأن شعب الإمارات كله حضر حفل زفافهما. وأوضح حمد أن حفل الزفاف اتسم ببساطته وقلة عدد الحضور الذي اقتصر على خمسة أشخاص هم أسرته الصغيرة، مشيراً إلى أن لديه عدداً كبيراً من الأقارب والأصدقاء ولكن سلامتهم في ظل أزمة كورونا كانت أولوية بالنسبة لهما، داعياً الشباب المقبلين على الزواج إلى عدم التبذير والصرف الزائد في الحفلات، مؤكداً قناعتهما التامة بالخطوة التي أقدما عليها.

فرحة

واستهل العريس علي محمد الحميري حديثه لـ«لبيان» قائلاً إنهم يحظون بحكومة وقيادة دائماً همها الأول شباب الوطن والعمل على دعمه بكافة السبل والمجالات، أما مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يهنئهم ببطاقات مذيلة باسمه وتوقيعه فهي فرحة لا تضاهيها فرحة في العالم، بل عدها دعماً كبيراً وتشجيعاً للمقبلين على الزواج، ووصف سموه بأنه أب وقائد استثنائي يحرص على أن يكون قريباً من شعبه يشاركهم ويوجد معهم في جميع المناسبات التي تعزز قيم المجتمع الإماراتي، وخير دليل هو رسالة سموه التي حملت الفرحة والبشارة وتحولت إلى احتفالية كبيرة شملت الإمارات كلها، وثمن الحميري أيضاً دور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب لحرصها على إيصال التهنئة شخصياً لهم في المنزل.

كنز ثمين

وعدّ أحمد محمد نفسه من العرسان المحظوظين لتلقيه أغلى باقة تهنئة قد يتوقعها إنسان، واصفاً ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باللفتة الرائعة عادّاً وجود بطاقة موقعة من سموه «كنزاً ثميناً» سيحتفظ بها لأبنائه وأحفاده أيضاً، عادّاً أنه وزوجته سارة من المحظوظين الذين تزوجوا في فترة جائحة كورونا، ناصحاً أبناء جيله من الشباب بعدم التبذير في حفلات الزفاف ومصاريفها، والتركيز عوضاً عن ذلك في بناء أسرة إماراتية سعيدة ومستقرة، مثمناً أيضاً لسعيد النظري مدير عام الهيئة الاتحادية للشباب حرصه على التواصل معه وإيصال البطاقة بشكل شخصي له.

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