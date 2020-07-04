شرطة أبوظبي: الوعي والمسؤولية يحميان الأطفال من حوادث الغرق

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت شرطة أبوظبي أن زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية يعدان الخط الأول للتصدي لحوادث غرق الأطفال في المسابح.

وحددت شرطة أبوظبي 5 خطوات ضرورية لتجنب غرق الأطفال بالمسابح مؤكدة اهتمامها بزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم، مشيرة إلى أن الخطوات الضرورية تتمثل في:

أولاً: وضع سياج آمن حول أحواض السباحة بالمنازل حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول فيها بمفردهم وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون مزودة سلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.

عالم افتراضي

ثانياً: عدم انشغال الآباء بالهاتف أو بالعالم الافتراضي أثناء ممارسة الأطفال السباحة لأنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.

ثالثاً: ارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال أطواقاً وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.

رابعاً: تعلم الإسعافات الأولية إذ يجب أن يتعلم الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والأطفال الأكبر سناً وأصحاب أحواض السباحة كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق الإسعاف.

خامساً: تعليم الأطفال مهارات البقاء على قيد الحياة في الماء وذلك بتعليمهم دروساً في السباحة وتعلم المهارات الأساسية في السلامة المائية ومن بينها كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.

وقالت شرطة أبوظبي: إن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات الحزن والمشكلات النفسية للأبوين والمحيطين به محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن لحماية الأطفال من وقوع حوادث الغرق.

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